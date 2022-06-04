Министр обороны Украины Алексей Резников заявляет, что, по оптимистическим прогнозам, полномасштабную войну России против Украины реально прекратить еще в этом году.
Как сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины, об этом Резников сказал во время участия в международном форуме по безопасности GLOBSEC-2022.
"Россия продолжает прилагать усилия по оккупации всего нашего государства. Пока невозможно предсказать, когда закончится война, но мои оптимистичные прогнозы, что это реально сделать еще в этом году", – заявил Резников.
Он отметил, что мечтой кремлевской власти является "собрать" так называемые "их" земли".
"Следующими будут Польша, страны Балтии, Словакия и другие. Поэтому мы должны остановить Россию и сдерживать в будущем", – предостерег министр обороны Украины.
Кроме того, он выразил позицию, что российские военные – это не регулярная цивилизованная армия, а убийцы, мародеры и насильники.
"Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орки", – резюмировал Резников.
Как писал УНИАН, ранее в ОПУ заявили, что война с Россией может прекратиться в любой момент.
По словам главы ОПУ Андрея Ермака, РФ надеется на затяжную войну и победу пользуясь из количества своих людей.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович уверен, что победа в войне займет несколько месяцев.
По словам другого советника главы ОПУ, Михаила Подоляка, "если считать по накопленной оружия, война может затянуться на срок от двух до шести месяцев".