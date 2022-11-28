Также мэр Киева поделился своими мечтами после победы Украины в этой войне.

Мэра Киева Виталия Кличко спросили о его отношении к прогнозам относительно того, когда закончится война в Украине. Он назвал это очень сложным вопросом, а себя - не Нострадамусом.

В интервью "РБК-Украина" он выразил надежду, что следующий Новый год украинцы будут праздновать в освобожденной от российского агрессора мирной стране.

"Это очень сложный вопрос, я не Нострадамус, хотя также хочу заглянуть в "завтрашний день" (улыбается, — УНИАН.). Я надеюсь, я очень хочу, чтобы в следующем году Новый год мы все встретили под мирным небом", — сказал глава украинской столицы.

Кличко напомнил, что 20% территории Украины все еще оккупировано. И россияне не собираются уходить. Но, убежден он, ВСУ помогут им в этом. Также мэр Киева поделился своими мечтами после победы:

"Я хотел бы взять отдых хотя бы на неделю. Я мечтаю прыгнуть с самолета "Геркулеса", мои друзья-скайдайверы ездят по разным странам, я смотрю их фотографии и мечтаю также. Есть у меня много мечтаний".

Фраза Кличко о завтрашнем дне стала мемом

В эфире одного из украинских телеканалов Виталик Кличко озвучил фразу, которая стала настоящим мемом. Сам мэр Киева любит ее использовать в своих шутках.

"А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", — сказал он.

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