Представительница СМИ обратилась к министру с вопросом, продлится ли война и вправду два года, как говорят.

Министр обороны Алексей Резников ответил на вопрос, когда закончится война и когда Украина одержит победу.

Об этом он заявил во время беседы с украинскими журналистами в Брюсселе, куда он прибыл на встречу "Рамштайн". Видео с ответом украинского главы Минобороны опубликовало издание "Громадське".

Так, представительница СМИ обратилась к министру с вопросами, продлится ли война и вправду два года, как говорят, и когда Украина одержит победу.

Видео дня

"Знаете, я извиняюсь. Я переодевался, был на пробежке. Оставил карты таро в номере. Я не могу вам сейчас сказать, когда", - иронично ответил Резников, чем вызвал смех у присутствующих.

Заседание "Рамштайн": что известно

12 октября министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявил, что на шестом заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос о продолжении поставок вооружения и подготовки украинских военных.

Остин также заявил, что украинские военные изменили динамику войны, которую развязала Россия, поддержка Украины усилится.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оптимистично настроен по усилению противовоздушной обороны Украины. По его словам, первый пункт повестки дня встреч "Рамштайн-6" и министров обороны НАТО - укрепление ПВО Украины.

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