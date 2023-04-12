Неизвестно, совершал ли Белград поставки.

В "слитых" секретных документах Пентагона упоминается о готовности Сербии отправить военную помощь для ВСУ. Однако точно неизвестно, поставлял ли Белград оружие в Украину на текущий момент.

Как сообщило издание Reuters, среди опубликованных в Сети якобы секретных файлов есть ответы европейских государств на запросы Киева. Соответствующий документ называется "Европа. Ответ на текущий российско-украинский конфликт". В нем присутствует диаграмма из "оцененных позиций" 38 европейских стран относительно поставок вооружения для ВСУ.

По информации из документа, Сербия отказалась обучать украинских военных. Однако Белград пообещал или уже предоставил летальную помощь. Отмечалось также, что у Сербии есть необходимые способность и политическая воля для будущих поставок оружия в Украину.

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Документ был обозначен грифами Secret и NOFORN, которые запрещают его распространение для агентов иностранных спецслужб и военных. На нем стояла дата 2 марта и печатка Объединенного комитета начальников штабов. Однако журналисты не смогли подтвердить подлинность файла.

"Если этот документ точен, он либо демонстрирует двуличность Вучича по отношению к России, либо он находится под огромным давлением со стороны Вашингтона, чтобы поставить оружие в Украину", — заявил эксперт по вопросам Восточной Европы Джеймстаунского фонда, института внешней политики Януш Бугайский.

Страны в документе были разбиты по категориям: взяли обязательство предоставить военную помощь и обучение, обеспечили первое, второе или и то, и другое, имеют способность и политическую волю "оказывать в будущем летальную помощь". Полностью отказались от вооруженной поддержки Украины только Австрия и Мальта.

"Слитые" документы Пентагона: последняя информация

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты "перевернут каждый камень" в поисках источника утечки. Однако комментировать "слитую" информацию он отказался, ведь ведется официальное расследование.

В Минобороны Украины подчеркнули, что между одобрением и реализацией важных стратегических планов не проходит много времени. Харьковскую и Херсонскую операции никто не обсуждал неделями — ВСУ просто тихо выполняли свою работу.

Представители Минобороны Британии указали на неточности в якобы секретных документах. Как заявили в ведомстве, читатели могут стать жертвами дезинформации.

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