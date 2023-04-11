Пока непонятно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки.

Высокопоставленные официальные лица США пытаются успокоить союзников после утечки строго засекреченной информации о войне в Украине, пишет Politico со ссылкой на источники в США и Европе.

После публикации неизвестными лицами данных о контрнаступлении ВСУ высокопоставленные представители американской разведки, Госдепартамента и Пентагона связались со своими коллегами в других странах, чтобы развеять опасения по поводу публикации разведданных, сказали изданию четыре чиновника из разных стран.

Официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве начали задавать Вашингтону вопросы о том, как секретная информация оказалась в интернете, кто несет ответственность за утечку, и что США делают для того, чтобы информация была удалена из социальных сетей.

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По словам источников, по состоянию на утро понедельника официальные лица США сообщили союзникам, что администрация ведет расследование и что они все еще пытаются понять весь масштаб утечки.

Также сообщается, что Украина давно беспокоится о том, что информация, которой она делится с США, выходит в открытый доступ. "Этот случай показал, что украинцы были в этом абсолютно правы. Американцы сейчас должны украинцам. Они должны извиниться и компенсировать", - сказал один из европейских чиновников на условиях анонимности.

Утечка привела к кризису в отношениях США с союзниками, и пока непонятно, как Вашингтон будет исправлять ситуацию, которую многие уже называют одним из крупнейших провалов американской разведки с момента публикации секретных документов на сайте WikiLeaks.

"Способ утечки и содержание документов очень необычны. Я не могу вспомнить случая, когда утечка была бы настолько объемной и охватывала такой широкий спектр информации, которая просто попала в социальные сети, а не прошла через журналистов, как было в случае с файлами Сноудена, - сказал Politico бывший аналитик американской разведки, который занимался Россией.

Утечка данных Пентагона - что известно

NYT 7 апреля со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил о масштабной утечке данных по контрнаступлению Украины. Документы, размещенные в Telegram и Twitter содержали данные о нуждах ВСУ и искаженные оценки США по украинским и российским потерям.

Однако, как узнала команда Bellingcat, секретные материалы Минобороны США были размещены впервые на Discort не позднее января 2023 года. В настоящее время установить личность того, кто это сделал, для расследователей не удалось.

На Западе уверены, что за сливом данных стоит Россия, а Пентагон уже начал поиски пророссийского "крота". CNN писал, что Украина якобы изменила свои планы относительно военных операций после публикации этих документов.

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