При личной встречи президент РФ заявил, что не связан Будапештским меморандумом.

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что еще в 2011 году знал о намерении лидера РФ Владимира Путина напасть на Украину.

Об этом он сообщил во время дискуссии в Давосе, пишет Financial Times. По словам политика, после встречи с президентом РФ в 2011 году он сразу понял, что война России против Украины является лишь вопросом времени.

Клинтон добавил, что во время встречи Путин отверг Будапештский меморандум, который был заключен в 1990-х годах тогдашним президентом РФ Борисом Ельциным. Как известно, договор гарантировал уважение территориальной целостности Украины в обмен на ядерное оружие.

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"В 2011 году — за три года до захвата Крыма — Владимир Путин сказал мне, что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Ельциным. Он сказал: "Я не согласен с этим. Я не поддерживаю. И я не связан этим". С того дня я знал, что это всего лишь вопрос времени", — объяснил Клинтон.

Другие заявления Клинтона об Украине

Как сообщал УНИАН, ранее Клинтон признался, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах. Он предположил, что Россия не смогла бы начать войну против ядерной Украины.

"Они (украинцы – УНИАН) боялись отдать его (ядерное оружие – УНИАН), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", - подчеркнул он.

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