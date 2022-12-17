Лидер КНР думает о собственных амбициях в отношении Тайваня.

Российское вторжение в Украину, особенно провал первоначального плана, вызвали беспокойство у лидера Китая Си Цзиньпина.

Как заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в программе американского общественного телевидения PBS, ни одна страна мира так пристально не следила за провалами РФ на поле боя как Китай.

"Я не думаю, что кто-то еще из иностранных лидеров уделял такое пристальное внимание этой войне и плохим военным результатам России, чем Си Цзиньпин, когда он думает о собственных амбициях на Тайване и в других странах", - сказал Бернс.

По его словам, "было интересно наблюдать за реакцией китайского руководства на войну в Украине", поскольку накануне вторжения Путин и Си Цзиньпин встретились на зимних Олимпийских играх в Пекине и провозгласили "безграничную дружбу". Впрочем, это партнерство таки имело пределы. Убедившись в провале планов Путина Китай отказался поставлять России оружие.

"Оказывается, что это партнерство на самом деле имеет определенные границы, по крайней мере с точки зрения нежелания президента Си оказывать Путину военную помощь, о которой он просил во время войны в Украине. Поэтому я ни на миг не стал бы недооценивать приверженность китайского и российского руководства этому партнерству", - сказал Бернс.

Война РФ против Украины: позиция Китая

В конце лета министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Китай пока сохраняет нейтралитет в войне РФ против Украины.

После проведения XX-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая Кулеба сказал, что Украина ждет от Китая беспристрастного и справедливого взгляда на агрессию РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский также выразил надежду, что Китай перестанет балансировать и пришлет Российской Федерации сигнал о необходимости прекращения войны.

В октябре министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил поддержку РФ "под лидерством Путина".

После массированного обстрела Украины 23 ноября Китай призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры.

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