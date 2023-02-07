Сейчас украинские власти и военные делают все возможное для того, чтобы сдать россиянам город.

Председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко не исключил "любые" сценарии в вопросе возможной оккупации Бахмута (Донецкая область) российскими войсками.

Чиновник заявил, что сейчас правительство и ВСУ делают все возможное для удержания города. Принимаются максимальные меры, сказал он в интервью Радио Свобода.

"Мы Не исключаем любые сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на рубежах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло" - цитирует издание.

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Чиновник подчеркнул, что сейчас Бахмут "держится". Для украинских войск защита родной земли и суверенитета страны - наивысший приоритет, но также надо учитывать, что военное командование не будет жертвовать украинцами ради достижения призрачных целей, как это делает Россия.

"Мы понимаем, что жизнь и здоровье наших защитников является одним из основных приоритетов. Поэтому, извините, использовать защитников, как пушечное мясо, никто не будет. Сейчас Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше нанести вред врагу, чтобы его наступательный пыл был потушен", – подчеркнул Кириленко.

Также он прокомментировал намерения россиян захватить всю Донецкую область до марта 2023 года и напомнил, что ранее военное руководство РФ уже ставило целью захватить Бахмут до сентября 2022 года. Кириленко заявил, что нужно считаться с возможностями врага, но в то же время нужно "понимать текущие реалии".

"Мы будем стоять столько, сколько нужно на своей земле", – пообещал он.

Ситуация в Бахмуте

Сейчас ситуация в Бахмуте остается сложной. Основные сражения ведутся в пригородах и окрестностях города. Ранее глава ОП Украины Андрей Ермак сравнил бои за город с "Верденской мясорубкой". Он сказал, что армия РФ действует "как человеческая масса", несмотря на потери со своей стороны.

По мнению администрации президента США, сейчас в боях за город Бахмут больше всего заинтересован владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин.

Ранее британские разведчики сообщали, что постепенное продвижение российских оккупантов в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе.

Накануне оккупанты провели масштабный штурм под Бахмутом, но ВСУ удержали свои позиции.

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