Оккупанты добились локальных успехов и заметно осложнили ситуацию для украинских защитников.

Постепенное продвижение российских оккупантов в районе Бахмута создает проблемы со снабжением украинского гарнизона в городе. Россияне установили огневой контроль над двумя главными дорогами, констатирует Британская разведка.

Отмечается, что в течение последней недели оккупанты добились локальных успехов в своих попытках окружить Бахмут. Им удалось приблизиться к двум главным трассам, через которые может снабжаться город.

"М03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – сейчас, предположительно, находятся под угрозой прямого огня после наступления России", – отмечает разведка.

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Также британцы полагают, что наемники из "Группы Вагнера" фактически перерезали трассу, ведущую из Бахмута в Северск.

"В то время как многочисленные альтернативные проселочные дороги остаются доступными для снабжения украинских сил, Бахмут становится все более изолированным", – отмечают в британской разведке.

Битва за Бахмут – последние новости

По словам украинских военных, ситуация в Бахмуте остается сложной. Основные сражения ведутся в пригородах и окрестностях города. В самом городе масштабных уличных боев нет.

Пентагон советует украинскому командованию тянуть время в ожидании поставок нового вооружения. При этом есть рекомендация отойти от Бахмута, чтобы накопить ресурсы для весеннего контрнаступления.

По мнению американского Института изучения войны, Россия смогла сохранить наступательный импульс в районе Бахмута после нескольких месяцев тяжелых боев за счет переброски на этот участок десантных частей регулярной армии.

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