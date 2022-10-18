Ранее сообщалось о двух погибших и одном раненом работнике объекта инфраструктуры столицы.

Число погибших в Киеве в результате сегодняшней российской атаки на объекты критической инфраструктуры возросло до трех.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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"После ракетной атаки России сегодня утром на объекты критической инфраструктуры Киева повреждены два объекта. На одном из них погибли три человека", - сказал он и добавил, что это сотрудники одного из них.

По его словам, обстрелянные объекты получили значительные повреждения. Городские службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации.

"С этим связано временное отключение электро - и водоснабжения в отдельных районах столицы. Работаем напряженно, чтобы ликвидировать последствия ситуации", - отметил Кличко.

Он призвал жителей столицы и владельцев бизнеса экономить потребление электроэнергии.

"Ведь в связи обстрелами объектов критической инфраструктуры, которые испытывает столица уже вторую неделю, и которым подвергаются другие города Украины, происходит перегрузка системы энергообеспечения", - подытожил городской голова.

Вместе с тем по сообщению энергетической компании "YASNO", восстановление энергоснабжения в Киеве уже на финальной стадии, постепенно свет вернется во все дома.

"Поддерживайте энергетиков и дальше. Выключайте или ограничивайте использование энергоемких приборов. В частности, в пиковое время нагрузка на сеть: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Бизнесы просим ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров", - призвали энергетики Киева.

В свою очередь КГГА сообщила о возобновлении движения электротранспорта на Троещине.

Удар по Киеву 18 октября 2022

Как сообщал УНИАН, 18 октября российские оккупанты нанесли удары по объектам энергообеспечения в Киеве, Житомире и Днепре.

В результате утреннего вражеского обстрела поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы, из-за чего есть перебои с электроснабжением Троещины и водоканала, обеспечивающего водой часть столицы. Сообщалось о двух погибших и одном раненом работнике объекта инфраструктуры столицы.

17 октября Россия нанесла удар дронами-камикадзе по энергетическим объектам Киева и жилому дому. Из-под завалов дома, куда попал дрон, спасатели достали пять тел, среди которых молодая семья, женщина была на шестом месяце беременности.

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