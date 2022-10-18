В столице Украины разработан план реагирования на разные сценарии повреждения противником ключевых объектов электроснабжения.

В результате утренней вражеской атаки поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе Киева, из-за чего есть перебои с электроснабжением Троещины и водоканала, обеспечивающего водой часть столицы.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети" в Facеbook.

"18 октября из-за обстрела РФ был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе, из-за чего есть перебои в электроснабжении жителей жилого массива Троещина и водоканала, что обеспечивает водоснабжение Левого берега столицы", - говорится в сообщении.

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Сейчас энергетики проводят обследование и прилагают все необходимые усилия, чтобы восстановить электроснабжение для жителей города.

На Троещине из-за отсутствия напряжения изменено движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов:

️Трамваи №28Д едут от станции метро "Позняки" до бульвара Перова;

Трамваи №№28, 35 курсируют по маршруту трамваев №22А;

Троллейбусы №№29Д, 30, 31, 47 курсируют до остановки "станция Романа Шухевича";

️Троллейбус №50 будет ехать от станции метро "Лыбедская" до Дарницкой площади.

В ДТЭК предупредили, что в других районах стоилицы возможны аварийные отключения электроэнергии, сообщает Киев city в Telegram.

Жителей призвали снизить потребление электроэнергии в часы пиковых нагрузок - с 06:00 до 09: 00, а также с 17:00 до 23:00.

В это время стоит ограничить использование компьютеров, телевизоров и, по возможности, не пользоваться стиралками, кондиционерами, обогревателями и бойлерами.

Отмечается, что действия компании скоординированы с местными властями и спасательными службами. Оператор системы распределения делает все необходимое для обеспечения светом жителей столицы.

Также компания сообщила, что в городе разработан план реагирования на различные сценарии повреждения врагом ключевых объектов электроснабжения. Он позволит слаженно действовать в случае критических ситуаций всем работникам энергосектора и в максимально короткие сроки возобновить поставку света большинстве пострадавших населенных пунктов.

Враги атаковали Киев утром 18 октября - что нужно знать

В Деснянском районе Киева прогремели взрывы, был поврежден объект критической инфраструктуры. В сети сообщили, что был масштабный пожар, и возникли перебои с электроснабжением.

В Офисе президента Украины сообщили, что, по предварительным данным, российские оккупанты на левом берегу Киева нанесли три удара по объекту энергообеспечения.