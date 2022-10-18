Сообщается, что серьезные повреждения получило энергетическое оборудование.

От ракетных ударов России утром 18 октября пострадали два энергетических предприятия ДТЭК "Энерго", один человек погиб, шестеро – пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"От полученных тяжелых травм одна из раненых скончалась в автомобиле "скорой помощи", – говорится в сообщении. Видео дня

Также отмечается, что энергетическое оборудование получило серьезные повреждения.

"После прекращения обстрелов работники предприятий смогут приступить к работе по ликвидации последствий и возобновлению работы. Для безопасности на объектах находятся только критически необходимые сотрудники, все в укрытиях. Все остальные работают в удаленном режиме", – сообщили на предприятии.

Ракетна атака России 18 октября

Напомним, утром 18 октября россияне атаковали несколько областей Украины.

В частности, взрывы прогремели в Киеве. Сообщалось о повреждении объекта критической инфраструктуры.

По данным "ДТЭК Киевские электросети", был поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе Киева. Есть перебои с электроснабжением Троещины и водоканала, обеспечивающего водой часть столицы.

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