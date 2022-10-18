Утром во вторник, 18 октября, российские захватчики атаковали территорию Украины.
Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, несколько взрывов прогремели в городе.
"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – сообщил он.
Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал находиться в укрытиях.
Харьковские метрополитен извещал, что в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Впрочем, уже вскоре движение по линиям Харьковского метрополитена было возобновлено.
Также в соцсетях распространяют фото и видео, на которых можно увидеть задымление после вероятных прилетов в Днепре.
Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В области – проблемы с водо- и электроснабжением.
"Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельникового и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой. Все службы приступят к работе только пройдет опасность новых атак", – сообщил он и призвал к экономному потреблению электричества в ближайшее время.
Извещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.
Известно также о работе ПВО в Киевской области, информацию подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба и подчеркнул, что не стоит распространять фото и видео результатов работы ПВО и вражеских объектов.
Кроме этого, Telegram-каналы сообщают о взрывах в Запорожье и вероятной работе ПВО. Пока информация не подтверждена властями.
Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать
В период с 4:40 до 8:20 воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.
К этому времени уже известно об атаках на Днепропетровскую и Николаевскую области.
После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.
Также была атакована Николаевщина. Оккупанты обстреливали Николаев та область с временно оккупированной Херсонщины. В городе пропал свет, без электроэнергии частично остались населенные пункты в области. Ночью в области сбили пять дронов-камикадзе.