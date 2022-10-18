Подтверждены прилеты в двух областных центрах.

Утром во вторник, 18 октября, российские захватчики атаковали территорию Украины.

Как сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, несколько взрывов прогремели в городе.

"Харьков под обстрелом - в городе за пять минут было две серии взрывов. По предварительной информации, под ударом район одного из промышленных предприятий города", – сообщил он.

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Глава ОВА Олег Синегубов также сообщил, что российские оккупанты наносят удары по Харькову и району. Он призвал находиться в укрытиях.

Харьковские метрополитен извещал, что в связи с обстрелами временно приостанавливается движение поездов по линиям метрополитена. Впрочем, уже вскоре движение по линиям Харьковского метрополитена было возобновлено.

Также в соцсетях распространяют фото и видео, на которых можно увидеть задымление после вероятных прилетов в Днепре.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, россияне ударили двумя ракетами по объекту энергетической инфраструктуры в Днепре. В области – проблемы с водо- и электроснабжением.

"Там пожар и серьезные разрушения. Без электричества остались отдельные районы Днепра, Синельникового и Васильковки. Обесточена одна из насосных станций "Днепропроводканала". На левом берегу города перебои с водой. Все службы приступят к работе только пройдет опасность новых атак", – сообщил он и призвал к экономному потреблению электричества в ближайшее время.

Извещают также о взрывах и обесточивании в Житомире. Как отметили в ОПУ, есть два прилета в объект энергообеспечения.

Известно также о работе ПВО в Киевской области, информацию подтвердил глава ОВА Алексей Кулеба и подчеркнул, что не стоит распространять фото и видео результатов работы ПВО и вражеских объектов.

Кроме этого, Telegram-каналы сообщают о взрывах в Запорожье и вероятной работе ПВО. Пока информация не подтверждена властями.

Обстрелы Украины 18 октября: что стоит знать

В период с 4:40 до 8:20 воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

К этому времени уже известно об атаках на Днепропетровскую и Николаевскую области.

После 6 утра стало известно, что в Кривом Роге раздаются взрывы.

Также была атакована Николаевщина. Оккупанты обстреливали Николаев та область с временно оккупированной Херсонщины. В городе пропал свет, без электроэнергии частично остались населенные пункты в области. Ночью в области сбили пять дронов-камикадзе.

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