Девочка погибла вместе со своей мамой и еще одной женщиной 1 июня под дверью закрытого укрытия возле поликлиники Деснянского района. В этот день РФ запустила по Украине 10 ракет "Искандер".

В понедельник, 5 июня, город Киев провел в "последний путь" 9-летнюю девочку Вику Ивашко и ее маму Олю: их убила российская ракета под закрытыми дверями укрытия в Деснянском районе1 июня.

Попрощаться с родными пришли дедушка и бабушка Вики. Известно, что до трагедии девочка проживала с мамой, ведь ее папа погиб около полутора лет назад от инсульта. По данным ТСН, господин Петр до последнего не отходил от гроба внучки во время погребальной церемонии.

Ранее мужчина поразил украинцем своим горем, когда в страшный день гибели Вики несколько часов просидел возле ее накрытого тела.

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По словам бабушки девочки, Оля никогда не игнорировала воздушную тревогу и каждую ночь забирала Вику в укрытие, несмотря на работу и другие дела.

"Я все видела, и взрыв и все. Сама онкобольная, не ходила, а они каждую ночь ходили в укрытие, каждую ночь. Хотя Оле на работу, она в два ночи, в три, когда тревога, она за ребенка и в укрытие", - рассказала она.

Кроме дедушки с бабушкой попрощаться с жертвами российских ракет "Искандер" пришли одноклассники девочки, родственники, друзья семьи, а также другие неравнодушные украинцы. Одним из последних погребальный зал покинул господин Петр.

Щемящие подробности о погибшей девочке Вике

Напомним, что история гибели Вики и ее мамы не стихает уже неделю, ведь семья могла бы выжить, если бы 1 июня смогла попасть в укрытие.

Напомним, что той ночью РФ ударила по столице 10-ю баллистическими ракетами "Искандер". Все цели сбили, однако обломки боеголовок привели к смерти трех украинцев (девочки Вики, ее мамы Оли и еще одной киевлянки - люди пытались попасть в укрытие поликлиники Деснянского района, но дверь была закрыта).

После этого случая в Киеве началась масштабная ревизия укрытий. Выяснилось, что ситуация критическая.

Недавно подробностями о Вике поделилась ее тренер по дзюдо Диана Халматова. Она рассказала, что девочка показывала успехи в спорте и стремилась к большему. На выходных перед гибелью ребенку удалось занять первое место на местных районных соревнованиях. Об увлечениях и предпочтениях Вики также рассказали ее друзья.

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