Половина проверенных укрытий не готова к использованию или закрыта на вход.

В Киеве ситуация с готовностью укрытий, готовых к использованию, остается критической.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram по итогам 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева.

В частности, на данный момент проверена уже треть укрытий города.

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"Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", - подчеркнул Камышин.

Всего уже проверено 1 тыс. 849 объектов. Из них-55% укрытий (1011) готовы к использованию. Еще 32% (596) - не готовы к использованию, и 13% (242) - не смогли открыть/не определена степень готовности.

В Киеве идет ревизия укрытий - что известно

Как сообщал УНИАН, после 1 июня, когда в Киеве произошла трагедия возле укрытия - в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

Комиссию по проверке укрытий столицы возглавил первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.

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