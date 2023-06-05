В Киеве ситуация с готовностью укрытий, готовых к использованию, остается критической.
Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил в Telegram по итогам 2-го дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева.
В частности, на данный момент проверена уже треть укрытий города.
"Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готова", - подчеркнул Камышин.
Всего уже проверено 1 тыс. 849 объектов. Из них-55% укрытий (1011) готовы к использованию. Еще 32% (596) - не готовы к использованию, и 13% (242) - не смогли открыть/не определена степень готовности.
В Киеве идет ревизия укрытий - что известно
Как сообщал УНИАН, после 1 июня, когда в Киеве произошла трагедия возле укрытия - в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок), которые во время ракетного обстрела не смогли скрыться из-за закрытых дверей бомбоубежища.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александру Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.
Комиссию по проверке укрытий столицы возглавил первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.