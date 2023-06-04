Ребенок погиб от ракетного удара 1 июня. Воспоминаниями о 9-летней Вике поделились ее тренер. Девочка была ее любимицей.

Выяснились щемящие подробности жизни 9-летней девочки Виктории Ивашко, которая показывала чрезвычайную целеустремленность на занятиях дзюдо и, как и все дети, имела свои мечты и предпочтения, пока в ночь на 1 июня не погибла во время ракетной атаки РФ на Киев.

Воспоминаниями о своей подопечной поделились тренер Диана Халматова в комментарии ТСН. К ней Вика ходила в течение трех последних лет на занятия.

По словам тренера, девочка пришла заниматься дзюдо по собственному желанию. После года занятий в группе новичков, этот вид спорта еще больше ее заинтересовал, Вика стремилась достичь больших результатов, поэтому, несмотря на то, что было очень тяжело, смогла перейти в более подготовленную группу.

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Халматова вспоминает, что это был чрезвычайно целеустремленный, но в то же время ласковый ребенок. За годы тренировок между ней и Викой возникли доверительные отношения, а на выходных перед ракетным ударом ребенок завоевал первое место на городских районных соревнованиях по дзюдо.

"Запомнилось то, что, бывает, Вика придет и обнимает меня. Видимо, очень любила меня. Знаю, что жила девочка с мамой. На минувших выходных девочка участвовала в городских районных соревнованиях, завоевала первое место", - рассказала Халматова.

По словам мамы школьной подружки погибшей Дарьи, Вика была старательной не только в спорте. Часто на школьных переменах ее можно было заметить с книжкой.

Девочка жила только с мамой, ее папа умер от инсульта примерно полтора года назад, вспоминает киевлянка Мария.

"Мы с Викой вместе учились с первого класса, вместе ходили на дзюдо. Она очень любила читать о Гарри Поттере, на переменах любила рисовать аниме", - дополняет воспоминания мамы Дарья.

В ночь на 1 июня от ракеты РФ погибла девочка Вика - первые подробности

Напомним, что в результате ракетной атаки в ночь на 1 июня в Киеве погибли три человека (Россия ударила по городу 10 "Искандерами", все цели удалось ликвидировать, однако обломки ракет принесли много бед).

Среди погибших была 9-летняя девочка Вика, которая вместе с мамой не смогла спрятаться в бомбоубежище, так как двери туда были закрыты. Это произошло в Деснянском районе, возле местной поликлиники.

На месте трагедии неравнодушные жители столицы сделали маленький мемориал, чтобы чествовать память погибших. К нему одной из первых пришла одноклассница Вики девочка Дарья. Она принесла подружке открытку и маленького зайчика. Она пообещала, что Украина отомстит за нее и ее маму, а также отметила, что очень скучает.

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