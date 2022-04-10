Киев продолжает укреплять памятники на случай новых обстрелов / фото УНИАН

Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".

Как сообщил городской голова Киева, об этом он со своим братом Владимиром сообщили в эфире американского телеканала ABC.

"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", –  подчеркнул Кличко

"Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались", –  добавил мэр Киева.

Киевлян просят пока не возвращаться домой 

Ранее Кличко призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Напомним, накануне журналисты CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц написали, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на Южную и Восточную Украину.

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