Мэр столицы подчеркнул, что надо и дальше быть готовыми к обороне.

Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что оккупанты могут попытаться вновь "захватить Киев за два дня".

Как сообщил городской голова Киева, об этом он со своим братом Владимиром сообщили в эфире американского телеканала ABC.

"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать следующей попытки орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", – подчеркнул Кличко

"Оккупанты продолжают зверствовать и совершать геноцид украинского народа в регионах, в которые они ворвались", – добавил мэр Киева.

Киевлян просят пока не возвращаться домой

Ранее Кличко призвал жителей, выехавших из столицы из-за войны, воздержаться от возвращения еще по крайней мере неделю. Также не рекомендуется возвращаться в свои дома жителям освобожденных от оккупантов пригородов Киева.

Напомним, накануне журналисты CNN со ссылкой на американских и западных официальных лиц написали, что Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на Южную и Восточную Украину.

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