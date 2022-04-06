В Пентагоне сказали журналистам, что окончательные планы Путина пока не выяснены.

Президент страны-агрессора Путин не обязательно отказался от попыток захватить Киев, даже несмотря на то, что в последние дни Россия переключила свое внимание на южную и восточную Украину.

Об этом сообщают американские и западные официальные лица, передает CNN.

В частности, официальные лица ожидают, что в течение следующих нескольких недель российские силы пополнят запасы и передислоцируются с целью начать новое массированное наступление на Донбассе.

Высокопоставленный представитель министерства обороны сообщил CNN, что до сих пор неясно, каковы долгосрочные цели Путина.

США и их союзники готовятся к возможности того, что Путин попытается повторно вторгнуться в Киевскую область, как только он выполнит свои задачи на Донбассе.

Американские, европейские и украинские официальные лица заявили CNN, что они не верят, что Россия ведет переговоры с Украиной в духе доброй воли, и что эти переговоры - не более чем "дымовая завеса".

Ранее в КГГА заявили, что сейчас враг не способен взять столицу Украины без каких-то сверхусилий, а у него нет ни усилий, ни времени.

О полном освобождении территории Киевской области от российских оккупантов в Министерстве обороны сообщили 2 апреля.

Полномасштабное российское вторжение в Украину началось рано утром 24 февраля.