Он рассказал, что во время атаки погибший летчик сбил две ракеты и преследовал третью.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский прокомментировал катастрофу истребителя F-16 в Украине и рассказал, когда будут известны результаты расследования.

В интервью CNN он рассказал, что погибший летчик "сбил две ракеты и атаковал, преследуя третью крылатую ракету, используя бортовое вооружение".

Сейчас, по его словам, комиссия Министерства обороны проводит расследование, чтобы выяснить все факты крушения самолета.

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"Я думаю, результаты расследования будут всем известны в ближайшее время", - отметил Сырский, добаваив, что "мы не собираемся это скрывать".

На вопрос о том, мог ли истребитель быть сбит дружественным огнем, Сырский ответил, что не может пока ничего комментировать до появления результатов.

Он отметил, что в отношении F-16 важно не количество, а качество и то, как они используются.

"Эффективность применения этих самолетов доказана результатами – уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит наши оборонные возможности, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника", - заявил он.

По словам Сырского, украинские летчики тренируются на F-16 каждый день для отражения различных видов воздушного нападения противника.

"На этих тренировках было выяснено, что это его основное предназначение – борьба с крылатыми ракетами противника. И, конечно, с самолетами противника, если они смогут перелететь линию соприкосновения", - добавил главком.

Катастрофа F-16 в Украине

27 августа россияне совершили одну из самых мощных атак по Украине, для отражения удара были задействованы самолеты F-16. Позже в Генштабе подтвердили потерю самолета F-16 и гибель пилота. Сейчас для выяснения причин назначена специальная комиссия Минобороны, которая работает в районе падения самолета.

Ранее украинская сторона сообщали, что во время отражения воздушного удара Алексей Месь на F-16 сбил один дрон и три крылатые ракеты. Эксперт по вопросам авиации Константин Криволап сказал, что потеря истребителя - не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших украинских пилотов.

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