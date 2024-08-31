"Железо", - это не проблема, отметил эксперт по вопросам авиации.

Продолжается война в Украине, и самолетов F-16, которые работают, в мире сейчас 2300, это не проблема, а трагедия заключается в гибели одного из лучших наших пилотов - Алексея Меся.

Об этом заявил в эфире "Киев24" эксперт по вопросам авиации Константин Криволап. Он отметил, что этот случай никак не отразится на передаче партнерами Украине F-16. "Где-то 4600 самолетов F-16 произведено. Случаев с авиакатастрофами и сбиваниями было около 600. А сейчас "на крыле" где-то находится 2300 самолетов. Об этом заявил директор компании Lockheed, когда праздновали 50-летие первого полета F-16. То есть железо, это не проблема. Железа - куча", - прокомментировал Криволап.

Он отметил, что "это железо" сейчас многие страны заменяют на самолеты F-35. "Поэтому самолет - это не проблема. Проблема - из-за чего я сожалею, выражаю свое соболезнование - гибель Алексея Меся. Это был один из лучших наших пилотов. Вот это проблема, вот это трагедия", - подчеркнул эксперт.

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Как сообщал УНИАН, 26 августа погиб украинский военный летчик Алексей Месь с позывным Moonfish ("Рыба-Луна"). Именно Moonfish был одним из двух украинских пилотов, которые активно лично лоббировали на Западе поставку Украине F-16.

Сначала американское издание The Wall Street Journal сообщило, что в Украине разбился один из 6 самолетов F-16, переданных союзниками несколько недель назад. Отмечалось, что авария произошла во время отражения массированной ракетной атаки россиян 26 августа. Но издание написало, что самолет не был сбит вражеской ПВО.

Позже Генштаб ВСУ проинформировал, что во время атаки погиб украинский пилот. Как отмечалось, он успешно уничтожил четыре российские ракеты и готовился уничтожить следующую цель, когда связь с ним была потеряна.

Сейчас создана специальная комиссия, которая расследует падение самолета. В ее составе также американские специалисты. Расследование катастрофы F-16 может длиться месяц, поскольку специалисты будут скрупулезно изучать все записи и другие средства контроля, которые должны были сохраниться, рассказал полковник ВВС Украины, летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид.

Он отметил, что пилот, погибший в катастрофе с F-16, был одним из лучших летчиков, командиром эскадрильи.

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