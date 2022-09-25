Планируется добавить в арсенал третий самолет CC-130 и 55 военнослужащих Воздушных сил.

Канада планирует расширить мощности своего транспортного хаба в Шотландии для облегчения поставок помощи Украине.

Как сообщает "Голос Америки", об этом министр обороны страны Анита Ананд сказала в интервью канадскому каналу CBC News.

Так, в частности, она отметила, что планируется добавить в арсенал третий самолет CC-130 и 55 военнослужащих Воздушных сил.

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"Мы расширяемся, чтобы помочь Украине, чтобы доставить военную помощь Украине, увеличивая поставки", - сказала она.

Ананд добавила, что все страны-члены НАТО пытаются балансировать между предоставлением Украине помощи оружием и обеспечением поставками своих собственных войск.

Поддержка Канадой Украины

17 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях.

18 августа в государственный бюджет Украины поступило еще 450 млн канадских долларов (эквивалент 350 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Также заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко отмечал, что Канада заинтересована в послевоенном восстановлении Черкасской области.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В ответ на поражение ВС РФ в Харьковской области Путин объявил частичную мобилизацию в России.

Оккупанты до сих пор сосредоточили усилия на захвате Донецкой области. За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка и Первомайское

На юге ВСУ попали, в частности, по переправам и сосредоточению техники оккупантов. Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА.

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 56 700 оккупантов и тысячи единиц.

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