Срок погашения – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

В государственный бюджет Украины поступило 450 млн канадских долларов (эквивалент 350 млн долларов США) кредита на льготных условиях от Канады.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, средства предоставлены через механизм административного счета МВФ.

"Благодарен правительству Канады и лично заместителю премьер-министра и министру финансов Канады Христе Фриланд за бескомпромиссную поддержку Украины в этот очень сложный для нас исторический период. Полученные средства позволят поддержать население Украины и приблизить победу над агрессором", - сказал глава ведомства Сергей Марченко.

Отмечается, что общая сумма кредита от Канады составляет 1,45 млрд канадских долларов (экв. 1,2 млрд долларов США). Срок погашения – 10 лет, процентная ставка – 1,69% годовых.

Экономика Украины во время войны:

17 июня Украина получила 1 млрд канадских долларов кредита на льготных условиях. Это первые средства, которые Украина получила через механизм административного счета Международного валютного Фонда.

10 августа зарубежные кредиторы Украины, чтобы не допустить дефолта страны, отсрочили выплаты по внешнему долгу на $20 млрд до 2024 года с возможной пролонгацией еще на год.

13 августа 2022 года рейтинговые агентства Fitch и S&P ухудшили рейтинг Украины до ограниченного дефолта.

18 августа Агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Украины.

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