Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА.

На юге Вооруженные силы Украины попали по переправам и по сосредоточению техники российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14.00.

Он отметил, что украинскими силами обороны продолжается огневое поражение резервов противника, нарушение его системы управления, логистического обеспечения. В частности, ведется точный и эффективный огневой контроль мостов и переправ через реку Днепр.

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнено 133 огневых задания за ночь. Нанесены огневые поражения по переправам в районе Новой Каховки, районах сосредоточения личного состава и техники рашистов и по их средствам противовоздушной обороны. Уничтожен склад боеприпасов в Херсонском районе, а в Бериславском - и склад, и пункт управления", - говорится в сообщении.

Предварительно подтвержденные потери врага за ночь составили 8 военных, 4 единицы автомобильной техники и БПЛА. Остальные потери доразведываются.

Контрнаступление ВСУ на юге

Как сообщал УНИАН, на юге Украины украинские бойцы обнаружили и предупредили проход ДРГ противника в тыл подразделений ВСУ в Нововоронцовской громаде. Враг продолжает воздушную разведку, обстрелы украинских позиций и тыловых территорий.

Украинские морские пехотинцы за сутки уничтожили две пушки, самоходную гаубицу "Акация" и склад с авто-бронетехникой российских оккупантов.

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