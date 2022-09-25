Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления и уничтожили 2 склада с боеприпасами оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах шести населенных пунктов. Кроме этого, наши защитники мощно ударили по врагу и нанесли оккупантам большие потери.

Об этом говорится в новом сводке от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"За сутки подразделения Сил обороны Украины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Выемка, Курдюмовка, Зайцевое, Новомихайловка и Первомайское", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, авиация Сил обороны нанесла 26 ударов. Уже есть подтвержденная Генштабом информация о поражении 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и 6 позиций зенитных ракетных комплексов.

"Ракетные войска и артиллерия поразили, в частности, 5 пунктов управления, 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 3 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 системы ракетных войск и артиллерии, среди них "Ураган", и 2 склада с боеприпасами. Потери уточняются", - добавили в Генштабе.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину

Утром 24 февраля РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты обстреляли военные и гражданские объекты, в течение семи месяцев враг убивает мирных людей и пытается захватить как можно больше населенных пунктов на востоке и юге. Однако ВСУ дают достойный отпор рашистам.

По состоянию на 24 сентября потери врага ориентировочно составили около 56 тыс. 300 человек. За минувшие сутки защитники Украины ликвидировали 240 оккупантов. В РФ потери не признают, в Кремле заявляют, что они потеряли на войне против Украины лишь около 6 тысяч рашистов. Однако недавно в РФ уже объявили о якобы частичной мобилизации, а впоследствии стало известно, что Путин может отправить на войну 1,2 миллиона человек.

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