Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

Украинские военные в эти сутки отбили более 50 атак российских оккупантов на самых горячих направлениях.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение этих суток подразделениями Сил обороны Украины было отбито более 50 атак противника. Самыми ожесточенными остаются бои за районы населенных пунктов Бахмут, Авдеевка и Марьинка", - сообщили в Генштабе.

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Так, на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах южнее Кременной и Верхнекаменского, а на Авдеевском и Марьинском направлениях безуспешно пытался наступать в районах Авдеевки, Северного, Первомайского и Марьинки.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает штурма города Бахмут. Однако наши защитники мужественно держат населенный пункт. В то же время противник вел безуспешные наступательные действия в Богдановке Донецкой области. На шахтерском направлении в течение суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии...",- информирует Генштаб.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, а продолжал совершенствование оборонительных рубежей и позиций.

Вместе с тем сейчас на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На белорусских полигонах продолжается подготовка подразделений территориальных войск Вооруженных сил Российской Федерации, однако признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Другая актуальная ситуация на фронте российско-украинской войны

Генштаб в первый день апреля зафиксировал потери россиян в живой силе на отметке, которая практически достигла 174 тысячи. Прошедший день особенно выдался урожайным на артиллерию: ее было уничтожено восемь единиц.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что россияне имеют незначительные успехи в битве за Бахмут. Однако город им захватить не удается.

В то же время в ВСУ отметили, что количество атак оккупантов на Бахмутском направлении уменьшилось. Несмотря на это Бахмут все равно остается одной из приоритетных целей россиян на фронте.

Вооруженные Силы Украины на южном фронте поразили опорный пункт и уничтожили полевой пункт сохранения боеприпасов врага. Украинские защитники также уничтожили российскую моторную лодку российской ДРГ.

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