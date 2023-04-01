Враг понес потери в живой силе и технике.

Вооруженные силы Украины на южном фронте поразили опорный пункт и уничтожили полевой пункт сохранения боеприпасов врага.

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook, украинские защитники также уничтожили российскую моторную лодку, которую захватчики переоборудовали для диверсионно-разведывательной группы.

В результате действий ВСУ враг потерял 10 военных и 10 единиц вооружения и техники. Речь идет о двух крупнокалиберных гиацинтах-Б, двух беспилотниках Mavic, которые используются как для разведки, так и сброса гранат, одном танке, четырех других авто-бронетанковых средствах, одной переоборудованной для ДРГ легкомоторной лодке.

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Потери России в войне

Украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали 630 российских захватчиков. Общие боевые потери противника по состоянию на 1 апреля 2023 года ориентировочно составляют около 173 990 человек.

За минувшие сутки украинские ракетные войска и артиллерия поразили девять районов сосредоточения врага и техники.

Как ранее сообщал УНИАН, во вражеской армии сокращается состав офицеров, что добавляет оккупационным силам проблем.

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