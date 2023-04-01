За эти сутки враг нанес 170 ударов из ствольной и реактивной артиллерии по Бахмутскому отрезку, произошло 25 боестолкновений.

Бахмут остается одной из приоритетных целей врага и одним из участков фронта, где идут самые интенсивные бои, но за последнюю неделю количество атак врага тут уменьшилось.

Как сообщил спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Бахмут остается одной из приоритетных целей врага. За эти сутки он нанес 170 ударов из ствольной и реактивной артиллерии по Бахмутскому отрезку, 25 боестолкновений произошло, в ходе которых было 162 оккупанта уничтожено, 157 получили ранения. Если взять в разрезе неделю-10 дней, количество атак несколько уменьшилось: если раньше это было 35-50 и более, сейчас мы видим от 17 до 25", – сказал Череватый.

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По его словам, необходимо учесть – не только мощные удары по оккупантам наших Сил обороны вляют на ситуацию, но и комплексные факторы (погодные условия, попытки россиян как-то перегруппировать свои силы). Ведь именно вагнеровцы несут там невероятные потери, и их пытаются усиливать подразделениями Воздушно-десантных войск и мотострелковыми подразделениями армии оккупанта.

Череватый отметил, что на Лиманско-Купянском направлении действуют вражеские подразделения регулярного войска, в основном доукомплектованные за счет мобилизации.

"Здесь они больше используют артиллерию, пытаясь поразить наши позиции. Эти сутки не стали исключением: 241 раз враг применил различные типы артиллерии, произошло 12 боестолкновений, и враг потерял 35 оккупантов уничтоженными, 75 ранеными. Также здесь больше замечено использование бронетехники... Фактически ежесуточно подбивались их танки, в том числе новейшие Т-90, Т-80, за эти сутки подбита САУ "Гвоздика" и сбит беспилотный аппарат на этом направлении", – рассказал спикер.

Бои за Бахмут-что надо знать

Российские оккупанты ценой бешеных потерь продолжают попытки захватить город Бахмут в Донецкой области. Сейчас продолжение операции по захвату города, как отмечают в Минобороны Украины, играет против самих захватчиков, поскольку потраченные врагом на захват города время, оружие, техника и живая сила не оправдывают себя. Украинский полковник запаса Роман Свитан объяснял, что взять город в окружение российские войска не могут даже с технической точки зрения.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) констатируют, что украинские силы уже восстановили свои позиции вокруг Бахмута, однако российские силы имеют определенные успехи в самом городе. Это подтверждает и заместитель министра обороны Анна Маляр, которая известила о незначительных переменных успехах врага в битве за Бахмут.

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