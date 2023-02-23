По словам главы ГУР, единственное, что в России реально правильно инкриминировали Суровикину, — ненормальный расход запасов ракет.

Ранее российский генерал Сергей Суровикин был ответственен за крупные обстрелы энергосистемы Украины, но его устранили, его место занял Валерий Герасимов. Глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью "УП" назвал такую ротацию примером внутриусобной борьбы в РФ.

По словам Буданов, Герасимов искал способы, как устранить Суровикина - проводил проверки, комиссии и инспекции и их результаты доводил до высшего руководства Российской Федерации.

"Они нарисовали картину, что исключительно из-за господина Суровикина был потерян Херсон. Исключительно из-за господина Суровикина - страшные потери Российской Федерации. Исключительно из-за него появились проблемы наркомании и алкоголизма в армии", — пояснил Буданов.

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По словам главы ГУР, единственное, что в РФ реально правильно инкриминировали Суровикину, — ненормальный расход запасов ракет: "На самом деле было доведено почти до нулей по всем категориям ракетного вооружения".

Кто такой Сергей Суровикин

11 января 2023 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов был назначен командующим Объединенной группировкой российских оккупантов в Украине. Ранее эту должность занимал Сергей Суровикин. Теперь Суровикин стал заместителем Герасимова.

Суровикина назначили командовать оккупантами в Украине в октябре 2022 года. Он участвовал во Второй чеченской войне и отдавал преступные приказы в Сирии, из-за чего генерала прозвали "мясником из Аллепо".

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