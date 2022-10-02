Российской армии будет очень трудно воевать, уверен эксперт.

Зимой российская армия столкнется с массой проблем, им будет сложно воевать.

Такой прогноз сделал полковник ВСУ в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан, передает 24 канал.

По его словам, РФ не готовились к зимней кампании, и теперь ей нужно обеспечить мобилизованных россиян зимней формой.

Видео дня

"Украинские зимы не столько морозные, сколько ветреные и дождливые. С таким соотношением влаги и температуры российской армии будет очень трудно воевать", – заявил Свитан.

Эксперт уверен, что украинские бойцы уже почти готовы к зимнему периоду:

"Переодевание ВСУ в зимнюю форму будет осуществлено по плану до конца октября. Проблем с зимним снаряжением у ВСУ точно не будет".

Когда закончится война в Украине: прогнозы

Напомним, экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что даже полный уход российской армии с территории Украины не будет означать, что война закончилась.

Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность в том, что война в Украине точно не продлится годами.

Бывший депутат Госдумы РФ, российский оппозиционер Геннадий Гудков считает, что объявленная Путиным "частичная" мобилизация в России может затянуть войну еще на полгода или даже на год.