Ранее отмечалось, что переработанные авиабомбы JSOW Украина может применять по территории РФ.

Украина действительно может переделать авиационные бомбы JSOW на крылатые ракеты, однако использовать их для ударов по территории РФ Киеву все равно будет запрещено.

Об этом заявил в эфире "Апостроф TV" авиационный эксперт Константин Криволап. "Сделаем двигатель, прицепим к этой бомбе, станет она крылатой ракетой. А потом у нас начнется просьба к США разрешить нам ее использовать. Поскольку сама по себе бомба, система наведения остается. Это будет та же история, как у британцев, которые являются разработчиками ракеты Storm Shadow или французов с SCALP - это одна и та же ракета. Они вынуждены просить разрешения у США на использование этих ракет в Украине", - пояснил Криволап.

Эксперт отметил, что Великобритания и Франция также не могут самостоятельно использовать эти ракеты из-за присутствия в них американских систем наведения и других составляющих.

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"У нас будет крылатая ракета, в значительной степени переделанная в Украине. Но если там будет американская система наведения, нам будет нужно просить разрешение у американцев. А если они дадут разрешение - тогда какой смысл не давать разрешение на все остальное?", - пояснил Криволап.

Авиационные бомбы JSOW

Ранее военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что Украина может переделать переданные США авиационные бомбы JSOW на крылатые ракеты, увеличив таким образом дальность полета.

По словам Каткова, таким образом Вашингтон реализует "элегатный план", не предоставляя Украине официального разрешения наносить удары по территории РФ собственным дальнобойным оружием и одновременно передавая необходимые для этого инструменты.

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