Военный эксперт Валерий Рябых рассказал, что боеприпас JSOW (Joint Standoff Weapon) может эффективно использоваться по целям в глубине территории России.
По его словам, это планирующая бомба, которая предназначена для поражения наземных и морских целей на больших расстояниях.
"Боеприпас может иметь дальность до 130 километров при запуске с большой высоты. Бомба может наводиться на цель с помощью различных систем наведения, то есть в различных вариациях. Это может быть инерционная система наведения, совмещенная со спутником, а также инфракрасная система. Масса авиабомбы достигает 450 килограммов", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".
По его мнению, интересно то, что подобные авиабомбы представляют собой комплект, который может дорабатываться. Так, в США думали над установкой на эти бомбы дополнительного двигателя, чтобы она могла лететь на расстояние более 500 км.
"Кроме того, подобные бомбы не используют систему DSMAC. Из РФ звучали заявления о том, что передача подобных данных американцами может означать определенные красные линии. Без этих данных эта авиационная бомба может легко превратиться в дальнобойную ракету. Причем это можно сделать быстро и в больших количествах. JSOW может эффективно использоваться по целям в глубине РФ", - добавил Рябых.
Бомбы JSOW для Украины - мнение экспертов
Сейчас американцы могут иметь более 2000 единиц AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon). Согласно представленным данным, на 2015 год произвели более 2500 единиц JSOW, из которых 1983 было произведено для Военно-морских сил США и 523 для Воздушных сил Соединенных Штатов.