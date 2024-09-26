В США думали над установкой на эти бомбы дополнительного двигателя, чтобы она могла лететь на расстояние более 500 км.

Военный эксперт Валерий Рябых рассказал, что боеприпас JSOW (Joint Standoff Weapon) может эффективно использоваться по целям в глубине территории России.

По его словам, это планирующая бомба, которая предназначена для поражения наземных и морских целей на больших расстояниях.

"Боеприпас может иметь дальность до 130 километров при запуске с большой высоты. Бомба может наводиться на цель с помощью различных систем наведения, то есть в различных вариациях. Это может быть инерционная система наведения, совмещенная со спутником, а также инфракрасная система. Масса авиабомбы достигает 450 килограммов", - сказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

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По его мнению, интересно то, что подобные авиабомбы представляют собой комплект, который может дорабатываться. Так, в США думали над установкой на эти бомбы дополнительного двигателя, чтобы она могла лететь на расстояние более 500 км.

"Кроме того, подобные бомбы не используют систему DSMAC. Из РФ звучали заявления о том, что передача подобных данных американцами может означать определенные красные линии. Без этих данных эта авиационная бомба может легко превратиться в дальнобойную ракету. Причем это можно сделать быстро и в больших количествах. JSOW может эффективно использоваться по целям в глубине РФ", - добавил Рябых.

Бомбы JSOW для Украины - мнение экспертов

Сейчас американцы могут иметь более 2000 единиц AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon). Согласно представленным данным, на 2015 год произвели более 2500 единиц JSOW, из которых 1983 было произведено для Военно-морских сил США и 523 для Воздушных сил Соединенных Штатов.

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