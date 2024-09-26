По мнению Олега Каткова, США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения.

В новом пакете военной помощи США Украине могут быть "сюрпризы" для россиян, считает главный редактор Defense Express Олег Катков. Свое мнение он высказал в эфире Radio NV, комментируя средства, вошедшие в пакет, и возможное наличие в нем анонсированных СМИ крылатых авиационных бомб AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW).

Катков отметил, что релиз с содержимым пакета уже опубликован Пентагоном. В нем JSOW не указаны, однако впервые значится пункт о передаче боеприпасов "воздух-земля" без уточнения: "До этого такой термин не использовался, несмотря на то, что Украина получала боеприпасы "воздух-земля".

По словам эксперта, вместо этого использовался термин "высокоточное авиационное вооружение":

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"Учитывая, что были инсайды, в которых прямо указывалось, что на следующей неделе будет выделен пакет помощи на $375 млн, и там будут боеприпасы JSOW, можно сделать крайне осторожное предположение, что они действительно в этот пакет вошли".

По его словам, то, что отсутствует конкретика в релизе, позволит сделать "сюрпризы" для РФ.

"Официально не указано, и это замечательно. Потому что не надо делать врагу анонсы. Надо делать врагу "сюрпризы". Пусть он думает. И мы тоже можем подумать, что там первым пунктом идет новый тип вооружения, который ранее не фигурировал", - отметил Катков.

Авиабомбы JSOW можно превратить в крылатые ракеты - объяснение эксперта

Катков считает, что таким образом США реализуют "элегантный план" по предоставлению Украине дальнобойного вооружения. По его словам, авиабомбы AGM-154 JSOW можно легко превратить в крылатые ракеты большой дальности, и Украина может это сделать самостоятельно.

"Это действительно может быть очень элегантным планом со стороны США по предоставлению Украине дальнобойного вооружения, не нарушая те "красные линии", которые они сами себе нарисовали... Перестраховались. И это, возможно, довольно эффективное решение США. Потому что JSOW является бомбой нового производства, она разработана по технологии Стелс. Она может быть модернизирована в крылатую ракету, и технические решения ее модернизации и превращения в крылатую ракету известны", - сказал он.

По словам эксперта, как любая планирующая бомба без моторчика, JSOW может преодолевать расстояние 100-120 километров. Но в конце 2000-х в США решили, что нужно увеличивать дальность, и по заказу Пентагона начались соответствующие работы над интеграцией миниатюрного реактивного двигателя в эту бомбу. Этот двигатель можно печатать на 3D-принтере, заявил Катков.

"Таким образом, Украине передают JSOW с дальностью до 100 километров, вроде ничего нового. Но, условно гипотетически, Украина имеет возможность печатать этот малогабаритный двигатель, оснастить им JSOW и получить собственную крылатую ракету. И следовательно, это уже наше оружие, и мы как хотим, так его и используем", - отметил Катков.

Новый пакет помощи США - что сообщалось

Как писал УНИАН, в Пентагоне сегодня подтвердили информацию в СМИ, что США предоставляют Украиненовый пакет военной помощи на общую сумму 375 миллионов долларов.

Ранее СМИ информировали, что пакет помощи, который почти вдвое превышает объем последних поставок, включает артиллерийские боеприпасы, средства противовоздушной обороны, противотанковые ракеты и другое критически важное вооружение и оборудование, которое США уже предоставляли Украине.

В Пентагоне обнародовали содержание пакета и отметили, что это уже 66-й транш оборудования, который Администрация Байдена предоставит Украине со складов Министерства обороны США, начиная с августа 2021 года.

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