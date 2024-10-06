Как отметил обозреватель, даже если США отдадут Украине все свои бомбы JSOW, против российских КАБов их надолго не хватит.

Чтобы соответствовать российским бомбардировкам КАБами, Украине нужно 2900 дополнительных планирующих бомб в месяц, пишет военный обозреватель Дэвид Акс в статье для The Telegraph.

Автор напомнил, что недавно США пообещали предоставить Украине новый тип высокоточных планирующих бомб - Joint Standoff Weapons (JSOW). И после соответствующих поставок в арсенале Киева будет четыре различных типа планирующих бомб. Однако, как утверждает Акс, не разнообразие бомб - проблема для Украины, а их недостаточное количество.

"Несколько сотен бомб - это не так уж много по меркам российско-украинской войны. С момента введения в эксплуатацию грубых планирующих бомб КАБ в прошлом году российские войска постоянно сбрасывали по сотне штук каждый день вдоль всей линии фронта", - говорится в публикации.

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И, по словам обозревателя, даже если бы США отдали все свои JSOW, и Украина принялась сбрасывать по 3000 бомб в месяц, бомбардировки закончились бы через пару месяцев, источив запасы.

"Реалистично, неясно, что Украина может сделать, чтобы соответствовать российским воздушным бомбардировкам… Возможно, Украина или ее союзники должны последовать примеру России, взяв запасы старых, тупых бомб и привязав к ним быстро и грязно сделанные высокоточные планирующие комплекты", - предположил Акс.

Бомбы JSOW для Украины - что сообщалось

Напомним, 26 сентября стало известно, что США выделят для Украины новый пакет помощи на сумму в 7,9 млрд долларов.

Позже появилось заявление президента США Джо Байдена, в котором содержалась информация о том, что в этом пакете будут авиабомбы JSOW.

По мнению экспертов, указанные бомбы JSOW можно переделать в крылатые ракеты для ударов по Москве.

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