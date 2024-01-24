Сейчас украинские пилоты проходят подготовку и работают по учебной программе.

Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году, сообщила помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

"Мы работаем как коалиция над авиационной техникой и стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году", - сказала она.

Волландер напомнила, что сейчас украинские пилоты проходят подготовку и работают по учебной программе.

Кроме того, она подчеркнула, что эта программа будет предусматривать наличие обученных пилотов и техников, а также платформ, инфраструктуры, запчастей и боеприпасов.

Украинские пилоты уже летают на F-16 - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что они "нарабатывают" необходимое количество часов.

Отмечалось, что украинские партнеры "очень-очень конфиденциально" обучают пилотов, поэтому информация о ходе тренировок не обнародуется.

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