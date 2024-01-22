По словам Игната, информация о ходе обучения пилотов не разглашается, потому что тренировки очень конфиденциальны.

Украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами. Они "нарабатывают" необходимое количество часов.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что украинские партнеры "очень-очень конфиденциально" обучают наших пилотов, поэтому информация о ходе тренировок не обнародуется.

В то же время Игнат подчеркнул, что есть четкий план партнеров в рамках "авиационной коалиции", к которой присоединились даже страны, не имеющие на вооружении F-16, но все же готовящие авиационных специалистов. И речь идет не только о пилотах.

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"Процесс идет. Летчики летают уже в небе с инструкторами. Нужно налетать определенное количество часов. Есть фактор погодных условий и того, что во всем мире были определенные выходные", – прокомментировал Игнат.

Он напомнил о рождественских праздниках, во время которых были предоставлены выходные дни инструкторам и другим специалистам, которые заданы в учениях.

"Но это было недолго. Все вернулись к работе и продолжают то, что делали – учиться в воздушном пространстве. Я имею в виду Данию и США, где другая группа проходит подготовку. Не забываем и о Великобритании. И о других специалистах мы уже говорили. В разных странах обучаются другие группы, которые должны подготовиться обслуживать эти самолеты и руководить боевыми действиями", – отметил Игнат.

F-16 для Украины: важные новости

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что подготовка к первому воздушному удару из многоцелевых истребителей F-16 идет по плану. Глава МИД убежден, что уже в этом году в небе Украины будут первые воздушные победы с применением истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что Нидерланды начали подготовку к передаче Украине первых 18 многоцелевых истребителей F-16. Всего Украина должна получить 42 истребителя F-16 от Нидерландов.

6 января представитель Министерства обороны Дании через датские СМИ распространил заявление о том, что передача первых шести истребителей F-16 Украина со стороны Дании состоится не ранее второго квартала 2024 года. Утверждается, что изначально эти самолеты планировали передать еще до Нового года.

В Минобороны Дании утверждают, что именно Украина все еще не выполнила ряд условий для того, чтобы украинские ВВС могли полноценно использовать эти истребители. Однако какие именно условия не выполнила Украина – не уточняется.

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