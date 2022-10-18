Есть информация о ликвидации четырех вражеских ракет "Калибр", отметили в Воздушных силах армии Украины.

Ночью украинские военные сбили шесть иранских дронов-камикадзе Shahed-136 на юге страны, и еще один дрон был сбит на востоке.

Об этом во время информационного телемарафона сообщил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"За ночь шесть "шахедов" было сбито на юге страны. Также один "шахед" сбит Воздушным командованием "Восток", это ближе к Днепру. Также есть информация о четырех сбитых крылатых ракетах "Калибр", - сказал он.

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Россия атакует Украину иранскими дронами - важные новости

Первый иранский беспилотник украинские воины сбили 13 сентября в Харьковской области. 23 числа стало известно, что наши защитники сбили ударный беспилотник Mohajer-6. Позже этот иранский дрон начали использовать ВСУ.

В октябре РФ начала активно атаковать дронами объекты инфраструктуры в разных городах. В результате массированной атаки на Украину 10 октября погибли 20 человек, а 108 - травмированы. Повреждения получили объекты критической инфраструктуры, в частности, ТЭС.

Позднее - 17 числа - Россия ударила беспилотниками по Киеву. Один из дронов ударил в жилой дом, погибли четыре человека, в том числе беременная женщина.

18 октября противники в Деснянском районе столицы Украины попали в объект критической инфраструктуры, были взрывы.

Справка УНИАН. В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

23 сентября МИД Украины по поручению президента Владимира Зеленского лишило посла Ирана аккредитации, а также приказало существенно сократить количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве в ответ на продажу России ударных беспилотных аппаратов.

Иранские власти официально отрицают продажу беспилотников России и утверждают, что оружие попало в РФ через третьи страны.

По данным разведки Украины, в целом российская сторона заказала у Ирана 2 400 дронов.

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