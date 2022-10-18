После обеда во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной Воздушных сил сбито две крылатые ракеты "Калибр".

Около 21:00 уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Около 21:00 17 октября в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства "Shahed-136", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что шесть из них сбито истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами переносных зенитно-ракетных комплексов, а еще два "Shahed-136" - зенитчиками Сухопутных войск.

Кроме того, около 15:00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной воздушных сил сбиты две крылатые ракеты "Калибр".

Иранские дроны-камикадзе на вооружении РФ - что известно

В середине августа стало известно, что РФ приобрела у иранской стороны тысячу дронов, в частности, дроны-камикадзе. Официально Иран продолжает отрицать предоставление беспилотников РФ. На фоне этого Украина обратилась к Израилю с просьбой поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, по данным украинской разведки, в целом Россия заказала в Иране 2400 беспилотников.

Первый иранский дрон защитники Украины сбили 13 сентября в Харьковской области. А 23 сентября украинские зенитчики сбили ударный беспилотник Mohajer-6, Теперь этот беспилотный летательный аппарат используют ВСУ.

10 и 11 октября российские войска массированно атаковали Украину. Помимо различных типов ракет, использовались и дроны-камикадзе. Враг направил дроны на Кривой Рог для атаки на критическую инфраструктуру, в Винницкой области атаковали теплоэлектростанцию.

14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины по инициативе United24, Монобанка и волонтера Игоря Лаченкова был запущен сбор средств на закупку "Ловца Шахедов" – системы противодействия дронам, которая поможет уничтожать вражеские беспилотные летательные аппараты.

Сегодня передавать о закрытии сбора-украинцы менее чем за двое суток смогли собрать более 150 миллионов гривен на антидронну систему защиты.

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