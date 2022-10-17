Поисково-спасательные работы продолжаются.

Уже 4 погибших обнаружили под завалами дома в Шевченковском районе столицы, в который попал российский дрон.

Об этом сообщили городской голова Киева Виталий Кличко.

"Спасатели обнаружили и достали еще одно тело погибшего мужчины. Поисково-спасательные работы продолжаются. Под завалами еще могут быть люди. Госпитализированы трое пострадавших. Двое из них – работники ГСЧС", – отметил он.

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РФ ударила по Киеву: подробности атаки дронами-камикадзе

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в Киеве в 6:23 была объявлена воздушная тревога, которая длилась почти три часа. Позже стало известно, что российские оккупанты атаковали Киев дронами-камикадзе. Зафиксировано 4 прилета, все в Шевченковском районе.

В частности, дрон попал в жилой дом. Уже сообщалось, что из-под завалов дома достали тело беременной женщины и ее мужа, погибшую женщину старше 60 лет.

Уже известно, что разрушенный во время утренней атаки российских оккупантов жилой дом в Киеве не подлежит реставрации.

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