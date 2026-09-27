Корецкий сообщил, во сколько обойдётся Украине война в 2026 году

Премьер-министр Украины подчеркнул, что речь идет о ракетах для "Пэтриотов", пусковых установках, самолетах – обо всем, что передается непосредственно в виде материальных активов, а не денежных средств.

Украина на заседании "Рамштайн" в феврале этого года заявила о потребностях на ведение войны в размере 155 миллиардов долларов, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в эфире телемарафона "Единые новости".

"Поясняю: в феврале состоялся "Рамштайн" – фундаментальная встреча, которая определяет и формирует рамки ожиданий от войны и финансовых потребностей на целый год. В феврале 2026 года состоялся "Рамштайн". И Украина заявила там об объеме потребностей для ведения войны – 155 миллиардов долларов", – пояснил глава Кабмина.

Корецкий отметил, что именно столько стоит для Украины война с учетом бюджетных и внебюджетных потребностей – прямой военно-материально-технической помощи от партнеров.

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Премьер-министр Украины подчеркнул, что речь идет о ракетах для "Пэтриотов", пусковых установках, самолетах – обо всем, что передается непосредственно в виде материальных активов, а не денежных средств. По его словам, все это в целом оценивается в 155 миллиардов долларов.

Он объяснил журналистам, как возникла "большая дыра" в оборонном бюджете Украины на сумму 27 миллиардов долларов.

"Во-вторых: когда мы формировали пакет документов под названием "Финансовая стратегия", необходимый для получения Ukraine Support Loan – кредита от европейских партнеров в размере 90 миллиардов евро, разделенного на две части на два года (2026–2027 годы – ред.), – в этой стратегии мы повторили, что, по нашим ожиданиям, война обходится в 155 миллиардов долларов. Так вот, 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов", – пояснил Корецкий.

Финансовая помощь Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский Союз призывает международных партнеров ускорить оказание финансовой помощи Украине из-за дефицита в бюджете и на фоне напряженной ситуации на фронте. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис пояснил, что когда ЕС предлагал кредит в поддержку Украины, идея заключалась в том, что он должен был покрыть примерно две трети потребностей Украины в финансировании, а одну треть должны были бы обеспечить другие международные партнеры. На этом фоне ЕС призывает другие страны, в частности Великобританию и Японию, оказать финансовую поддержку. Международный валютный фонд совместно с Европейской комиссией оценивают, насколько значительным будет дефицит бюджета Украины на следующий год.

Также мы писали, что Верховный представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что государства-члены Евросоюза согласовали условия выделения средств в размере 6,6 млрд евро через "Европейский фонд мира" для Украины. Каллас отметила, что это "хорошие новости для Украины и плохие новости для России". По её словам, 900 миллионов евро будут направлены на нужды Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине, а ещё 1 миллиард евро будет использован для финансирования новых совместных закупок оборудования. Примечательно, что 4,7 млрд евро пойдут на возмещение расходов государствам-членам. Однако некоторые из них заявили, что направят свою долю на помощь Украине.

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