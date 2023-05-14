По словам Игната, ракеты заходят на территорию Украины с разных точек, а "шахеды" можно запускать с мобильных пусковых установок на любом направлении.

Войска РФ атакуют Украину разными типами ракет и ударных БПЛА со всех направлений.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя довольно нетипичную карту ночную воздушных тревог, когда они распространялись преимущественно на запад страны.

"Противник атакует различными типами ракет и ударных БПЛА. Атакует со всех направлений, вот и имеем карту со всех направлений нетипичную. Заход ракет используется с разных точек, в частности с юга - знаем, что были ракеты "Калибр" с моря, так же ракеты Х-101, Х-55. Ну и "шахеды" - "шахеды" вообще можно сейчас запускать фактически с тех мобильных пусковых установок, которые у них есть, тоже на любом направлении. Ну обычно запускают и с юга, и с севера. Это все условно, это лишь направление", - сказал Игнат.

Комментируя "неизвестные воздушные цели", которые ночью залетели с территории Приднестровья в Винницкую область, спикер отметил, что цели, которые запускает противник, неоднократно залетали из района Черного моря, через молдавскую территорию.

"Приднестровье - само собой, именно поэтому с юга заходят ракеты "Калибр", - сказал Игнат.

Ночью в Украине звучала тревога - чем атаковала Россия

Как сообщал УНИАН, ночью в Украине была длительная масштабная воздушная тревога. Захватчики атаковали украинские города ракетами и дронами. В Тернополе зафиксировано попадание в промзону. При этом на Киев оккупанты запустили дроны-разведчики, которые были уничтожены на дальних подступах.

Отметим, что Украина "покраснела" почти сразу после начала международного конкурса песни"Евровидение", которое посвятило часть своего эфира теме войны.

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