Сообщается о "прилете" в промзону в Тернополе.

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Российские оккупационные войска наносят удары по украинским городам, во многих областях работает противовоздушная оборона. В Тернополе есть "прилет" в промзону.

"По предварительным данным имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя, и своих близких. Спасибо за работу нашим ПВО", – сообщил председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко.

Тревогу в области объявили в 22:12. Глава ОВА Владимир Труш настойчиво призвал людей находиться в укрытиях.

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"Жители Тернопольщины, призываю не публиковать фото и видео и не комментировать направления возможных звуков взрыва. Сейчас в городе и области работают специалисты. Всю информацию сообщим впоследствии", – добавил он.

Позже Труш сообщил, что в области есть угроза новых атак. Из-за этого жителей призывают не выходить из укрытий.

Не игнорировать воздушную тревогу также призвали главы Львовской и Полтавской ОВА. Жителей Хмельницкой области просят не покидать укрытий. В то же время в Житомирской ОВА предупредили об угрозе нанесения ракетного удара стратегической авиацией врага.

В Киевской ОВА отметили, что существует ракетная опасность, в области работают средства ПВО. В то же время в Киевской городской военной администрации сообщили, что на окраинах столицы работает ПВО. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Обновлено 00:08: По областям объявляют отбой воздушной тревоги. Тревогу пока не отменили в Киеве и Киевской области.

В то же время сирены зазвучали на Харьковщине. Область находится под обстрелом.

"Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты снова наносят удары! Не игнорируйте сигналов тревоги. Оставайтесь в укрытиях!" – написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обновлено 00:12: Отбой тревоги в Киеве и области.

Атаки РФ по Украине

Ночью 13 мая российские оккупационные войска атаковали Украину дронами. Едва ли не больше всего от ударов оккупантов пострадала Хмельницкая область. Беспилотник попал в объект критической инфраструктуры. По состоянию на 13 часов дня сообщалось о 21 раненом.

Дронами также атаковали Киев, однако украинская ПВО сбила все"шахеды", летевшие в направлении столицы. В целом украинские военные этой ночью "приземлили" 17 дронов-камикадзе.

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