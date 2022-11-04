Он подчеркнул, что установок "много не бывает".

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как 20 американских реактивных артиллерийских систем HIMARS влияют на ход войны на всей линии фронта и на отдельном направлении.

Сейчас линия "горячего" фронта в Украине составляет почти 900 километров, рассказал он на YouTube.

"Если мы говорим про 20 HIMARS на одном направлении, то это достаточно, это много. И они могут на этом оперативном направлении существенно влиять на организацию и ход боевых действий", - объяснил Жданов.

В то же время эксперт отметил, что HIMARS "много не бывает".

"Но когда мы говорим с вами в масштабах страны, в масштабах фронта почти в 900 километров, то это очень мало. И они с трудом справляются с опертивно-тактическими задачами, которые перед ними ставятся", - добавил он.

HIMARS в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 июня Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии первых HIMARS от США.

На следующий день Вооруженные силы Украины показали первое видео применения РСЗО HIMARS на поле боя.

В России неоднократно отчитывались об уничтожении американских установок, однако доказательств не приводили.

В американском институте изучения войны говорят, что не нашли подтверждений случаев перехвата россиянами снарядов HIMARS, которыми украинская армия бьет по складам и базам оккупантов.

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