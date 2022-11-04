Военный эксперт Олег Жданов объяснил, как 20 американских реактивных артиллерийских систем HIMARS влияют на ход войны на всей линии фронта и на отдельном направлении.
Сейчас линия "горячего" фронта в Украине составляет почти 900 километров, рассказал он на YouTube.
"Если мы говорим про 20 HIMARS на одном направлении, то это достаточно, это много. И они могут на этом оперативном направлении существенно влиять на организацию и ход боевых действий", - объяснил Жданов.
В то же время эксперт отметил, что HIMARS "много не бывает".
"Но когда мы говорим с вами в масштабах страны, в масштабах фронта почти в 900 километров, то это очень мало. И они с трудом справляются с опертивно-тактическими задачами, которые перед ними ставятся", - добавил он.
HIMARS в Украине
Как сообщал УНИАН, 23 июня Министр обороны Украины Алексей Резников объявил о прибытии первых HIMARS от США.
На следующий день Вооруженные силы Украины показали первое видео применения РСЗО HIMARS на поле боя.
В России неоднократно отчитывались об уничтожении американских установок, однако доказательств не приводили.
В американском институте изучения войны говорят, что не нашли подтверждений случаев перехвата россиянами снарядов HIMARS, которыми украинская армия бьет по складам и базам оккупантов.