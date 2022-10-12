Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня.

В Украину прибыли еще четыре реактивные системы залпового огня повышенной мобильности HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Прибыли еще 4 HIMARS от наших американских партнеров! Я благодарю Джо Байдену и Ллойду Остину III и американскому народу", - отметил он.

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Помощь США для Украины: детали

Как сообщал УНИАН, 4 октября президент США Джозеф Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 625 млн долларов.

В частности, президент Байден пообещал продолжать поддерживать Украину, когда она защищается от российской агрессии столько, сколько это будет нужно.

Так, анонсированный президентом США пакет помощи в сфере безопасности включает дополнительное вооружение, в том числе HIMARS, артиллерийские системы и боеприпасы, а также бронетехнику.

Справка УНИАН. Первые HIMARS прибыли в Украину в середине июня.

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