В настоящее время количество погибших и раненых уточняется.

В Херсоне российские оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре. Сообщается о раненых среди мирного населения.

Об этом в своем Facebook сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, не раскрыв много подробностей:

"У нас снова прилеты в Херсоне, снова по гражданской инфраструктуре. Есть раненые гражданские, медицинская помощь оказывается".

Отметим, что "Суспильне Херсон" сообщало о серии взрывов в деоккупированном городе, начиная с 11 часов.

Обновлено в 12:50. Как сообщило "Громадське" со ссылкой на данные Главного управления Национальной полиции в Херсонской области, в результате обстрела есть раненые и погибшие.

ВСУ зашли в Херсон 11.11.2022 - что происходит в городе

9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. Позже оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Вечером в тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении подтвердил эту информацию. Также сообщалось, что деоккупировано все правобережье Херсонской области.

14 ноября глава украинского государства посетил Херсон, где встретился с украинскими военными, которые освобождали город. Также над Херсоном подняли официально украинский флаг.

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