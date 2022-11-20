Масштабы грабежа настолько велики, что коллаборационное "правительство" было вынуждено ввести ограничения для выезда грузового транспорта.

На левом берегу Херсонщины российские захватчики продолжают грабить и фурами вывозят частное и государственное имущество в РФ, сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас ужасная ситуация у нашей громады на левом берегу, потому что страдают наши гражданские люди. Там сейчас идет масштабное ограбление, российские оккупанты вывозят просто фурами ограбленное имущество как частных предприятий, так и государственных и коммунальных предприятий. Масштабы уже настолько велики, что сама оккупационная "власть" была вынуждена запретить выезд с территории Херсонской области грузового транспорта, который осуществить можно исключительно по отдельному письменному разрешению и пропускам. Потому что они (россияне - УНИАН) в таких масштабах сейчас пытаются все вывозить в Крым, а потом в РФ, что уже даже коллаборационное правительство понимает, что скоро вообще ничего не останется", - акцентировал Соболевский.

Он отметил, что настроения у оккупантов на левом берегу Херсонщины не просто панические, они уже видят, что проиграли эту войну.

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"Если раньше мы говорили, что настроения оккупантов близки к паническим, то сейчас они вообще не понимают, что происходит. После того, как ВСУ осуществили блестящую реализацию плана по деоккупации правобережной части Херсонщины, когда оккупанты были просто вынуждены покинуть Херсон, потому что в противном случае они бы здесь были все уничтожены, настроения там действительно панические. Они уже не понимают за что они воюют, они видят, что они уже проиграли эту войну", - подчеркнул Соболевский.

Отступление русских из Херсона и правого берега Днепра

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с правого берега реки Днепр на Херсонщине. В тот же день командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин объявил, что его армия покидает правобережье Херсонской области.

Оккупанты отошли на левобережье, часть элитных российских войск начали перебрасывать на линию фронта в Запорожской, Донецкой, Луганской областях.

Как рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк, учитывая разделение Днепром, сейчас на юге продолжается контрбатарейне противостояние сил вдоль линии соприкосновения.

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