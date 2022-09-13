В Херсонской области высокая плотность российских войск.

Названы причины, которые осложняют деоккупацию правобережной части Херсонской области, в том числе и самого Херсона.

Свое мнение по этому поводу высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире FREDOM.

"Основная проблема в медленной деоккупации Херсонщины – это плотность российских войск, которую они увеличили в последние несколько недель, кстати выведя часть войск из изюмского котла. Поэтому плотность войск в районе Изюма уменьшилась, плотность войск в Херсонской области увеличилась, – отметил он. – В Харьковской области количество россиян на квадратный километр намного меньше, чем сейчас есть в Херсонской области".

Свитан уверен, что скорость движения ВСУ на правобережной Херсонщине будет зависеть от скорости уничтожения россиян и от тех боевых возможностей, которые дает Украине сотрудничество с НАТОвскими партнерами:

"То количество боеприпасов, которое сейчас подошло в район Херсонщины, в принципе, достаточно для уменьшения плотности войск россиян примерно до такого уровня, как оно было уменьшено самими россиянами в районе Изюма, и дальше будет в каких-то местах каскадное обрушение…".

Контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступательную кампанию на оккупированных территориях Харьковской области.

11 сентября в Минобороны РФ признали, что потеряли контроль почти над всей захваченной частью региона.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что вражеские силы бежали из Харьковской области.