Под вражеский удар попала машина волонтеров, еще два человека получили ранения.

В Херсоне в результате российской атаки погиб волонтер фонда "Справжні" Олег Сальник. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Искренне сочувствую родным и близким Олега Сальника – волонтера фонда "Справжні", который погиб сегодня в результате атаки российского дрона. Ему было всего 27. Это большая потеря для всего нашего сообщества", – написал он в телеграмм-канале.

На странице фонда "Справжні" в Инстаграм также подтвердили гибель волонтера.

Видео дня

"Фонд "Справжні" с болью сообщает о потере нашего коллеги, друга и волонтера Сальника Олега, который погиб в результате вражеской атаки дрона в выходной день. Олег был не только волонтером, а человеком с большим сердцем. Он помогал эвакуировать людей, участвовал в ликвидации последствий обстрелов и всегда был готов прийти на помощь", – говорят о нем коллеги.

Отмечается, что во время атаки получили ранения еще два человека. Один из пострадавших – соучредитель фонда "Справжні" Олег Дегусаров.

Атаки РФ по Украине

Российские оккупационные войска ежедневно терроризируют мирные города и села Украины. В Белозерке Херсонской области россияне сбросили взрывчатку на 86-летнюю женщину. Она получила смертельные ранения.

Кроме того, под атаку РФ попал Киев. Пожары возникли в двух районах столицы – Святошинском и Дарницком. Пострадали люди.

Вас также могут заинтересовать новости: