По данным местных властей и спасателей, в результате российской атаки возникли пожары в двух районах столицы.

В ночь на субботу, 12 апреля, Россия осуществила очередную атаку на Киев. В столице работали силы ПВО. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в результате российской атаки возникли пожары в двух районах. Пострадали два человека.

По данным мэра, в Святошинском районе возник пожар в нежилых помещениях, а в Дарницком районе горит частный дом.

Известно о по меньшей мере двух пострадавших в Святошинском районе.

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Зато в ГСЧС показали последствия российской атаки в Святошинском районе города. По одному из адресов произошло возгорание в складском одноэтажном здании на площади 1500 кв. м, пожар локализован в 06:22.

По другому адресу - пожар в 2-х складских зданиях на площади 1000 и 150 кв. м с частичным разрушением, на территории промышленного предприятия. Работы по локализации возгорания продолжаются.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, днем в четверг, 10 апреля, захватническая армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Днепру. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ракетного удара возник пожар. Спасатели его локализовали, работы продолжаются.

По последним данным от руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака, в Днепре уже 8 пострадавших. Из них три человека - на амбулаторном лечении, остальных госпитализировали.

На фоне этих ударов президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости тактики давления на Россию, чтобы террор и война прекратились.

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