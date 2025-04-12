Погибли 60-летний мужчина в Бериславе и 86-летняя женщина в Белозерке.

В Белозерке Херсонской области российские оккупанты сбросили с беспилотника взрывчатку на 86-летнюю женщину.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"В Белозерке в результате атаки российского дрона погибла местная жительница. Оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на 86-летнюю женщину. Она получила смертельные ранения", - написал он.

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Кроме того, сообщил глава ОГА, стало известно о гибели 60-летнего мужчины в Бериславе, который попал под вражеский удар 9 апреля. По словам чиновника, "он получил ранения, несовместимые с жизнью".

Последние российские атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 апреля Россия осуществила очередную атаку ударными беспилотниками на Киев. Возникли пожары в двух районах.

В частности, в Святошинском районе был пожар в нежилых помещениях, а в Дарницком горел частный дом. В результате атаки пострадали три человека. Одного из раненых госпитализировали.

Впоследствии было сообщено, что в ночь на 12 апреля враг атаковал Украину 88-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 было подтверждено сбитие 56 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и в центре страны. 24 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны без негативных последствий.

В результате российской атаки пострадали Харьковская, Киевская, Одесская, Днепропетровская и Донецкая области.

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