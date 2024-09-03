С окончанием лета и началом сентября российские террористы активизировали обстрелы Харькова. Как харьковчане относятся к тому, что россияне уже какой-то 100500-й раз обстреляли город? Как к ограничениям во время пандемии ковида или к гололеду зимой, что принуждает к осторожности, к планированию своего маршрута по городу, но, в целом, "бывало и хуже". Человек ко всему привыкает. И, если прилетело не в ваш дом, и все друзья и родственники целы, то горожане делают то, что и всегда - работают, отдыхают, читают УНИАН.

Нет, все понимают уровень угрозы, знают о правиле двух стен и где открытые подвалы - "бомбоубежища", которые на третий год войны до сих пор никто так и не оборудовал нормально.

Просто физически невозможно жить три года в постоянном страхе. Поэтому харьковчане (среди которых и автор этих строк) в воскресенье проснулись от взрывов, вспомнили Путина и все его отродье злым тихим словом, закрыли окна, которые открылись от взрывной волны, и пошли досыпать или побежали по своим делам.

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В понедельник - примерно то же самое. Как и много раз до этого, и, к сожалению, еще не раз после этого. Да, есть усталость. Но есть и понимание, что с этим ничего не поделаешь и нужно ценить каждый момент жизни.

Но есть и новое ощущение - справедливости. Что за каждый удар по Харькову РФ получит ответ.

Да, война больше не идет "в одни ворота", и россияне уже не могут, как раньше, безнаказанно обстреливать нас, как в тире. Теперь уже долетает даже до Москвы.

Конечно, харьковчанам было бы лучше, если бы в городе в конце концов установили сотню раз обещанный Patriot, который бы сбивал баллистику. Но имеем то, что имеем. Постепенный паритет в дронах и ракетах для ответных ударов - это тоже достижение. Российские С-300 уже боятся даже нос показывать на расстояние выстрела по земле, а когда-то "кошмарили" горожан чуть ли не каждую ночь. Да, Кремль уже придумал новые способы, но, действительно, бывало и хуже.

На примере обстрелов Харькова и других украинских городов мы наглядно видим смысл термина "эскалация" - главного правила любой войны. Когда одна сторона бьет во что-то "больное", то противник делает "удар мести", который, в свою очередь, тоже становится поводом для мести, и так продолжается дальше, пока аудитория не обратит внимание на что-то другое.

Причем начинает очередную "спираль эскалации" всегда Кремль. Потому что там привыкли к мысли, что Украина не может ударить в ответ - нечем, партнеры не позволят и так далее. Но Украина с каждым месяцем наращивает свою способность "отсыпать" Путину "сдачу".

Если россияне знают, что гарантированно будет ответ - зачем же они вообще начинают обстрелы? Потому что Кремль и лично Путин - это "выброс истории", который будет упорно повторять ошибки диктаторов прошлого. Уже третий год он как настоящий маньяк "косплеит" обстрелы Лондона и британских городов времен Второй мировой, надеясь на то, что украинцы попросят капитуляции.

Да, Путин, Герасимов и все остальные "му-му" из Генштаба РФ до сих пор являются сторонниками уже давно "стухлой" Доктрины Дуэ. Согласно ей, результатом постоянных бомбардировок крупных городов (именно гражданских) должна быть "усталость" населения, из-за которой люди якобы обязательно заставят военно-политическое руководство своей страны поднять белый флаг.

Итальянец Джулио Дуэ ее придумал еще в 1921 году, когда опубликовал свой опус "Господство в воздухе". Там он теоретизирует использование самолетов не как поддержку для пехоты и танков, а как самостоятельную силу, которая, в случае сброса по городу 300 тонн бомб (да, там есть точные расчеты), "гарантированно" приводит к капитуляции города.

Разбомбил все города - победил в войне. Все вроде бы просто - именно как любят в Кремле.

Впрочем, эта псевдодоктрина была признана ошибочной еще во время Второй мировой, когда немцы и Союз "полировали" друг друга миллионами тонн бомб, и это ни разу (!) не привело к капитуляции города или страны без наземной операции. Но Путину забыли об этом сказать, а пользоваться компьютером или смартфоном он не умеет (и это не шутка). Дед Путин и без ваших этих "тирнетов" все лучше знает.

Но, к сожалению, от этого "историка" страдать приходится гражданским украинцам, и, в первую очередь, тем, кто живет ближе всего к линии фронта. А среди городов-миллионников это, конечно, Харьков.

Впрочем, нынешняя ситуация значительно отличается от той, что была в 2022 и 2023 годах. Потому что тогда война была крайне асимметричной, и не в нашу пользу. Россияне по горожанам били чем угодно, реализуя эту ложную доктрину и просто потому что могли бить безнаказанно, лениво и не прячась - выезжая со своими С-300 с белгродоского аэродрома, делая без спешки залп за залпом, в надежде, что хоть одна из их "кривых" старых ракет, плохо приспособленных для ударов по земле (это же ПВО), попадет хоть во что-то важное, а не по пустырям... Ставка, как всегда, на количество, а не качество. Для более точных ударов у них есть "Искандеры".

Сейчас же российское ПВО по украинской земле практически не используют, потому что радиус маловат - обязательно прилетит ответка. А ПВО у них и так с каждым месяцем становится все меньше - приходится экономить.

Понимая потерю С-300 для ударов по гражданским, специально под неизбирательные обстрелы кремлины закупили корейские "Искандеры для бедных", которые, такое впечатление, что вообще не имеют прицела. Даже на фоне С-300 меткость "впечатляющая". Еще у них уже есть планирующие бомбы и даже "Гром-Е1" - российский аналог украинской "Паляницы" (относительно дешевый гибрид дрона и ракеты), который запустили на днях впервые - конечно же, по Харькову. РФ постоянно ищет новые способы бить по гражданским.

Россияне всегда "смакуют" детали обстрелов Украины на ток-шоу и в соцсетях. Российским "людоедам" из глубинки нравится читать и наблюдать, как харьковчане и жители других украинских городов прячутся по бомбоубежищам или куда-то убегают. Потому что это отвлекает "глыбинариев" от беспросветного существования в "Немытой".

Однако сейчас это меняется. Потому что Украина бьет в ответ. Каждый раз.

Теперь все больше и больше российских городов понимают, что война идет не только по телевизору, но и "в прямом эфире" за окном. Первый "сезон" этого "реалити-шоу" уже в российском пограничье. На очереди - Москва.

И сейчас уже украинцы смотрят на то, как россияне бегают и прячутся по подвалам, а Путин блокирует дороги и не выпускает их из своих "резерваций", чтобы не было неприятной картинки в росСМИ. То есть, ситуация стала симметричной.

К регулярным обстрелам в Харькове привыкли (насколько вообще можно привыкнуть к бомбам и ракетам с полутонной взрывчаткой), а вот справедливость для нас пока явление новое. Для Кремля тоже, и поэтому он действует по старым шаблонам.

Еще одним результатом постоянной эскалации в этих ракетно-дронных "дуэлях" должно быть разрешение Запада на использование Украиной ракет по территории РФ. Потому что такова логика процесса - преодолевать "красные линии". Все, кроме последней "ядерной", ведь это уже мировой масштаб конфликта, а не межнациональный, как сейчас между РФ и Украиной. Путин слишком любит жить, чтобы начать Третью мировую, где он будет среди главных мишеней.

...Харьковчане и жители других прифронтовых городов, конечно, устали от обстрелов и угроз. Но что же поделаешь? Кто хотел, уже давно сбежал. Другие привыкли. Да и большинство понимает, что Украина постоянно наращивает свои возможности, а Patriot'ы где-то там медленно "ползут" к нам, застревая у каждого камня.

Пока россияне бьют по гражданским, согласно затертым доктринам еще Первой мировой, украинцы бьют по военным и стратегическим объектам в российских тылах, что действительно будет влиять на войну и увеличивать ту цену, которую прямо сейчас платит РФ. Но нужно время, потому что количественные показатели не сразу превращаются в качественные. И каждый российский удар по гражданским приближает важное для нас решение Запада о разрешении на использование "толстых" ракет по российским аэродромам.

Поэтому, несмотря на усталость и недосып, Харьков держится. И ждет, когда карма охватит не только российское пограничье, но придет лично к Путину с его холуями. Динамика войны показывает, что это произойдет не сегодня. Но это непременно произойдет. Ведь РФ уже вышла на свое "плато возможностей", а Украина "еще и не начинала".

Андрей Попов, харьковчанин